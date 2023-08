Brände Eine Person bei Wohnungsbrand in Oberösterreich getötet

Die Brandursache steht noch nicht fest Foto: APA

B ei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Gallspach im Bezirk Grieskirchen ist in der Nacht auf Samstag eine Person ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei gegenüber der APA mit. Nach den Löscharbeiten sei die Leiche in der ausgebrannten Wohnung gefunden worden, Fremdverschulden werde ausgeschlossen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr war gegen 3.00 Uhr alarmiert worden. Die Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt schon in Vollbrand. Mehrere Menschen mussten aus dem Mehrparteienhaus gebracht werden, zwei Nachbarn wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, hieß es bei der Polizei.