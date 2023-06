Pilot nach Absturz von Motorflieger in Tirol tot

Nähere Informationen zur Identität des Verunglückten waren noch nicht bekannt. Im Flugzeug hatte sich sonst niemand befunden.

Wie mehrere Medien berichteten, wollte ein Vereinsflieger ein Segelflugzeug mit einem Seil in die Höhe schleppen. Dabei dürfte es zu den Problemen gekommen sein, beim Ausklinken des Seils soll das Motorflugzeug in ein Feld gestürzt sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür aber noch nicht. Die Flugunfallkommission befinde sich noch an Ort und Stelle, hieß es Sonntagabend.

Der Unfall führte zu einem Großeinsatz. Neben den Feuerwehren Lienz und Nikolsdorf, Rettung und Notarzt befand sich auch das Kriseninterventionsteam am Flugplatz Nikolsdorf.