Illerkirchberg Eine Tote nach Attacke auf zwei Schulmädchen in Deutschland

EIn Mann hat zwei Mädchen in Deutschland mit einem Messer attackiert Foto: APA/dpa

N ach einem Angriff auf zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm ist eines der Opfer gestorben. Die 14-Jährige erlag am Montag in einem Spital ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätige. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren sei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter soll nach dem Angriff in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein. Die Beamten nahmen ihn sowie zwei weitere Menschen fest.