Eine Tote und fünf Verletzte bei Busunfall in der Steiermark

An Bord waren sieben Frauen und ein Lenker. Warum dieser von der regennassen Straße abkam, sich überschlug und gegen eine Böschung prallte, ist noch unklar. Für eine Insassin kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot aus dem Bus geborgen werden. Andere Frauen wurden laut der Freiwilligen Feuerwehr Pirkhof eingeklemmt. Die Staatsanwaltschaft Graz hat das Fahrzeug sicherstellen lassen. Der Lenker wurde am Vormittag von der Polizei vernommen. Die Verletzten wurden in die Spitäler Deutschlandsberg, Wagna und Graz gebracht.