Auswirkungen auf NÖ Soziale Betriebe fürchten Mittelkürzungen durch geringeres AMS-Budget

D as Netzwerk „arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich“ befürchtet weniger Mittel für Soziale Betriebe durch die von der Regierung angedachte Kürzung des AMS-Budgets im kommenden Jahr. Schon jetzt würden sich die Auswirkungen abzeichnen, etwa bei Unternehmen und Projekten in Tirol und Niederösterreich, hieß es am Montag in einer Aussendung.