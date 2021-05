Mexiko-Stadt: Verletzte und Tote nach U-Bahn-Unglück .

In Mexiko-Stadt sind beim Einsturz einer U-Bahnbrücke zahlreiche Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Mehrere Waggons einer U-Bahn der Linie 12 stürzten am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe und stießen miteinander zusammen, wie auf Videos zu sehen war, die in sozialen Medien verbreitet wurden.