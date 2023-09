G20-Gipfel Einigung auf gemeinsame Erklärung bei G20-Gipfel

Modi verkündete die Kompromisseinigung Foto: APA/AFP

Werbung

N ur wenige Stunden nach Beginn des G20-Gipfels in Indien haben sich die Teilnehmer nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Es bestehe Konsens über die Gipfelerklärung, diese sei bereits verabschiedet worden, sagte Modi am Samstag in Neu Delhi.

Details der gemeinsamen Erklärung wurden zunächst nicht veröffentlicht. Einigungen zwischen den G20-Mitgliedern zu erreichen war in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden. Der Krieg in der Ukraine hat die Spaltungen noch vertieft. Ein weiteres Streitthema ist die Erderwärmung und wer für die dadurch entstehenden Kosten zu zahlen hat. Gipfelorganisator Amitabh Kant erklärte, der diesjährige Gipfel sei der "ehrgeizigste" in der Geschichte der G20. "Wir haben die substanzielle Arbeit im Vergleich zu vorherigen Vorsitzen mehr als verdoppelt", schrieb Kant im Online-Dienst X, ehemals Twitter. Der G20-Gipfel in Neu-Delhi hatte am Samstag mit der Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) begonnen und geht noch bis zum Sonntag.