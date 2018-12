EU: Aus für Kohlestrom-Subventionen ab 2025 beschlossen .

Staatliche Förderungen für den Kohlestrom laufen ab 2025 in der EU aus. Darauf verständigten sich die Vertreter der EU-Institutionen in der Nacht auf Mittwoch in Brüssel unter österreichischem Ratsvorsitz. Die amtierende Ratsvorsitzende und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßte den Beschluss.