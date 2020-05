Grenzöffnung noch vor Sommer .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet das Ende der coronabedingten Grenzschließung mit Deutschland noch vor dem Sommer. "Ich bin optimistisch, dass wir mit Deutschland in den nächsten Wochen eine Lösung finden", sagte Kurz am Freitag in Wien. Beide Länder hätten aktuell sehr niedrige Covid-19-Neuinfektionszahlen.