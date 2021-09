Rückgang bei Mindestsicherung 2020 in Wien gebremst .

In Wien waren in den Jahren 2018 und 2019 erstmalig sinkende Zahlen bei der Anzahl jener Personen verzeichnet worden, die Leistungen aus der Wiener Mindestsicherung (WMS) beziehen. Damit ist es nun vorbei: Der Trend hat sich im Vorjahr eingebremst. Im Pandemiejahr 2020 war die Anzahl der Betroffenen in etwa gleich hoch wie im Jahr davor, wie Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Leiterin der Magistratsabteilung 40, Agnes Berlakovich, berichteten.