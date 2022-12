Einwöchige Visite Bischöfe begannen Ad-limina-Besuch in Rom

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Österreichs Bischöfe beginnen ihre jährliche Besuchswoche im Vatikan Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

F ür Österreichs Bischöfe hat am Montag die einwöchige Visite im Vatikan begonnen. Der sogenannte turnusmäßige Ad-limina-Besuch in Rom musste wegen der Coronapandemie zwei Mal verschoben werden. Zuletzt war das Episkopat 2014 geschlossen in Rom. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Papst Franziskus, das am Freitag, dem 16. Dezember stattfinden wird. Montagfrüh feierten die Bischöfe eine gemeinsame Messe am Grab des Apostels Petrus im Petersdom.