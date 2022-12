Eisenstadt Arzt wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

46-Jähriger wies Vorwürfe vor Gericht zurück Foto: APA/THEMENBILD

E in burgenländischer Arzt ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu drei Jahren Haft, zwei davon bedingt, verurteilt worden, weil er vier Patientinnen in der Aufwachphase nach einer Sedierung sexuell missbraucht haben soll.