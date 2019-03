Lenker tötete Hund: Prozess nach Unfall.

Trotz einer schweren Augenerkrankung setzte sich ein 53-jähriger Frühpensionist hinters Steuer. Am 25. Dezember 2018 rammte er nicht nur einen auf dem Zebrastreifen befindlichen Hundebesitzer, er tötete auch einen vier Monate alten Welpen.

„Ich habe den Mann nicht registriert“, beteuerte der Angeklagte am Dienstag, 5. März 2019, vor Richterin Karin Lückl. „Den konnte man doch gar nicht übersehen!“, wunderte sich die Richterin. „Der Mann war mit mehreren Hunden unterwegs.“

Der Unfall hatte sich gegen Abend auf der Bundesstraße 50 nahe der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ereignet. Es war bereits finster, als der 60-jährige Hundebesitzer aus der Innenstadt kommend den Zebrastreifen betrat. Zwei seiner Hunde trug er in einem Korb, zwei führte er an der Leine mit.

„Es war ganz seltsam“, erinnerte sich jener Zeuge, der in der Gegenrichtung vor dem Zebrastreifen angehalten hatte, um den Hundebesitzer über die Straße gehen zu lassen. Der Angeklagte sei langsamer geworden, habe eine Art Ausweichmanöver nach rechts gemacht, dann aber den Fußgänger niedergeführt.

Opfer und Hunde flogen durch die Luft

Ein anderer Autofahrer berichtete, dass er das Unfallopfer mit den Hunden „fliegen“ sah. Der 60-Jährige war nach der Kollision auf der Motorhaube des Angeklagten gelandet und dann zur Seite geworfen worden. Er erlitt Prellungen, Abschürfungen und eine Rissquetschwunde.

„Bitte bleib stehen!“, habe er kurz vor dem Zusammenstoß noch gesagt, erinnerte sich das Unfallopfer. Nach dem Unfall galt seine Sorge vor allem den Hunden, von denen drei das Weite gesucht hatten. Einer lag auf der Fahrbahn.

Während sich die Unfallzeugen um den Verletzten kümmerten, blieb der Unfalllenker im Auto sitzen.

Mit starrem Blick soll er nach vorne geschaut haben. Minuten nach dem Unfall soll sein Auto wieder zu rollen begonnen haben.

Auf der Straße lag ein zuckender Hund

„Auf der Straße lag noch der zuckende Hund“, berichtete einer der Zeugen. „Ich schrie den Lenker an: Pass auf! Da liegt ein Hund!“ Ein anderer Ersthelfer versuchte, die Fahrertüre aufzureißen. Doch der Angeklagte habe einfach Gas gegeben und sei über den Mini Chihuahua gefahren, so die Zeugen.

Der Mann habe das Tier mutwillig getötet, sagte die Staatsanwaltschaft, und klagte den Lenker nicht nur wegen grob fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung an, weil ein Tier rechtlich als „Sache“ gilt.

Der Angeklagte berief sich auf eine Augenerkrankung, an der er seit 2011 leide. „Das ist wie bei einem Puzzle, bei dem mehrere Teile fehlen“, beschrieb er die Symptome.

Niemand habe ihm gesagt, dass er nicht mehr Autofahren dürfe. Nach dem Unfall wurde ihm der Führerschein entzogen.

Erstaunt nahm die Richterin zur Kenntnis, dass der Angeklagte das Unfallopfer und die Hunde nicht nur nicht gesehen, sondern den Unfall auch akustisch nicht mitbekommen haben will.

„Ich habe überhaupt nichts gemerkt!“

„Ich habe überhaupt nichts gemerkt“, sagte der aufgrund seiner Augenerkrankung arbeitsunfähige Mann.

„Wenn jemand auf die Motorhaube fällt, macht das ein Geräusch! Sie haben ja nichts an den Ohren!“, wunderte sich die Richterin. Mehrfach erkundigte sie sich bei dem Angeklagten, ob dieser zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein, was der Mann jedoch verneinte.

Der Lenker wurde zum Vorwurf der grob fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen, jedoch vom Vorwurf, mutwillig den Hund überfahren zu haben, wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen zur Lage des Hundes auf der Fahrbahn im Zweifel freigesprochen. Er wurde zu zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. An das Unfallopfer muss er 600 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Angeklagte nahm dieses Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab – das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

„Bitte fahren Sie nicht mehr Auto“, riet die Richterin dem Frühpensionisten abschließend.