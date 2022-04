Eishockey Alle acht Play-off-Tickets im NHL-Osten vergeben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Für die Islanders endet die Saison im Grunddurchgang Foto: APA/dpa

D urch einen Sieg der Toronto Maple Leafs stehen in der National Hockey League (NHL) bereits frühzeitig alle acht Play-off-Teilnehmer im Osten (Eastern Conference) fest. Die Maple Leafs gewannen am Sonntag mit 4:2 gegen die New York Islanders, die als Neunter im Osten trotz sieben noch ausstehender Spiele keine Chance mehr auf die Play-offs in der besten Eishockey-Liga der Welt haben.