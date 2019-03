Die Kojoten unterlagen am Freitag Colorado Avalanche auswärts 2:3 nach Penaltyschießen. Arizona-Stürmer Michael Grabner blieb zum vierten Mal in Serie ohne Scorerpunkt.

Durch die Niederlage wuchs der Rückstand von Arizona auf die im Westen auf dem zweiten und letzten Wildcard-Platz liegenden Gastgeber auf drei Punkte an. Nur noch einen Zähler hinter den Coyotes lauern nach einem 3:2-Erfolg in Las Vegas die Minnesota Wild. Alle genannten Clubs haben noch je vier Spiele zu bestreiten.

Die bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Detroit Red Wings feierten ohne Thomas Vanek einen 4:0-Heimerfolg gegen die New Jersey Devils. Der am Unterleib verletzte Vanek fällt auch noch am Sonntag gegen die Boston Bruins aus.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag: Colorado Avalanche - Arizona Coyotes (mit Grabner) 3:2 n.P., Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) - New Jersey Devils 4:0, Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:3, Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 1:3, New York Rangers - St. Louis Blues 4:2, Calgary Flames - Anaheim Ducks 6:1