Nach Marco Rossi und Thimo Nickl wurde in der sechsten Runde der 20-jährige Benjamin Baumgartner an der insgesamt 161. Stelle von den New Jersey Devils gewählt. Österreichs Spieler des Jahres 2019, der damals auch Teil der Nationalmannschaft bei der WM in Bratislava war, ist wie Rossi auf der Center-Position zu Hause.

Baumgartner begann im Nachwuchs der Zeller Eisbären. Von dort wechselte er früh in die Schweiz zum HC Davos, für den er auch derzeit tätig ist.