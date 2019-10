Biel-Legionär Schneider schoss KAC mit vier Toren k.o. .

Der KAC hat in der Champions Hockey League (CHL) im Kampf um seinen erstmalige Achtelfinaleinzug einen herben Dämpfer erhalten. Der EBEL-Meister verlor am Mittwoch das erste Duell gegen den EHC Biel daheim 3:6, Matchwinner für die Schweizer war der Wiener Peter Schneider mit vier Toren. Um den Aufstieg noch zu schaffen, muss der KAC das letzte Gruppenspiel am 15. Oktober in Biel hoch gewinnen.