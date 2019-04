Caps legen im EBEL-Finale dank Olden vor .

Mit einem Kraftakt und dank der Abschlussqualitäten von Sondre Olden sind die Vienna Capitals erfolgreich ins Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gestartet. Die Wiener steckten am Sonntag gegen den KAC die kurze Regenerationspause von nur 40 Stunden weg und gewannen durch einen Treffer des Norwegers in der Verlängerung 3:2. Am Dienstag (19.15) will der KAC mit Heimvorteil zurückschlagen.