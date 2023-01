Eishockey Carolina gewinnt NHL-Schlager gegen Boston 4:1

D ie Carolina Hurricanes haben das Duell der beiden punktpesten Teams in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Boston Bruins klar für sich entschieden. Die Hurricanes gewannen am Sonntag das Heimspiel mit 4:1 und halten bei fünf Siegen in Serie. Die Bruins haben erstmals in dieser Saison drei Spiele hintereinander verloren.