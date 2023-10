ICE Hockey League Eishockey-Clubs werden für Ausbildung von Profis entschädigt

ÖEHV-Präsident Hartmann erklärt die neue Regelung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

I m österreichischen Eishockey ist ein neues Ausbildungskosten-Entschädigungssystem (AKES) in Kraft. Das System soll jene Vereine fördern, die junge Spieler ausbilden, die später in Profiligen wie der ICE auflaufen. Nachdem im Vorjahr nach Beschluss der neuen Bestimmungen noch keine Geldflüsse getätigt worden waren, werden in dieser Saison bereits Entschädigungszahlungen geleistet. Das betonte der ÖEHV nach Versand eines Abschlussberichtes an seine Vereine am Dienstag.