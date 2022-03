Eishockey Dallas Stars siegen mit Raffl in Anaheim

Dallas behielt in Anaheim knapp die Oberhand Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Dallas Stars mit dem Villacher Michael Raffl sind in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit dem vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen zurück in die Play-off-Ränge geklettert. Die Stars gewannen am Dienstag in Anaheim gegen die Ducks 3:2. Raffl bereitete das 1:0 durch Radek Faksa (15.) mit vor, für die Entscheidung zugunsten der Texaner sorgten im Schlussdrittel Roope Hintz (49.) und Jacob Peterson (53.). Anaheim kassierte die zehnte Niederlage hintereinander.