Dallas Stars verloren trotz Tor und Assist von Raffl

Michael Raffl hat am Sonntag seine ersten Scorerpunkte für die Dallas Stars in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verbucht. Der 32-jährige Villacher erzielte sein erstes Tor für seinen neuen Club und bereitete einen weiteren Treffer vor, Dallas verlor in Ottawa gegen die Senators dennoch mit 2:3.

APA / NÖN.at Erstellt am 18. Oktober 2021 | 07:12