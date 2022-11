Eishockey Draisaitl baut Scorerpunkte-Serie bei Oilers-Sieg aus

Leon Draisaitl baute seine starke Serie aus

D eutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat im elften NHL-Spiel in Serie mindestens einen Scorerpunkt geschafft und mit den Edmonton Oilers ein 4:2 gegen die Florida Panthers geholt. In den vergangenen elf Spielen sammelte er insgesamt 20 Scorerpunkte, sieben durch Tore und 13 durch Vorlagen. Die Oilers hatten zuletzt aber Probleme und vier von fünf Spielen in der nordamerikanischen Profiliga verloren.