Edmonton kassiert im NHL-Play-off bittere Heimniederlage

Abseits des Play-off-Geschehens gewannen die Chicago Blackhawks am Montag die Draft-Lotterie und dürfen am 28. Juni in Nashville als erstes NHL-Team einen Spieler auswählen. Es wird erwartet, dass sich der sechsfache Stanley-Cup-Sieger für Connor Bedard entscheiden wird. Der bald 18-jährige Stürmer aus Kanada gilt als Riesentalent. Der Vorarlberger David Reinbacher hat gute Chancen, im Draft in der ersten Runde gewählt zu werden. Der 18-jähriger Verteidiger steht derzeit beim Schweizer Club HC Kloten unter Vertrag.

NHL-Ergebnisse vom Montag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Western Conference: Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1:5. Stand in Serie: 1:2