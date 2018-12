Graz unterlag Bozen auch im dritten Saisonvergleich .

Die Graz 99ers können in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen HC Bozen weiter nicht gewinnen. Die Steirer unterlagen am Sonntag in Südtirol dem amtierenden Meister klar mit 2:7 und zogen damit auch im dritten Saisonvergleich mit den "Füchsen" den Kürzeren. Die 99ers liegen nach dem Auftakt der 28. Runde als Dritter weiter zwei Punkte hinter Leader Vienna Capitals.