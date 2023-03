Heimsiege für Salzburg und Bozen zum ICE-Halbfinalauftakt

Werbung

Die aufgrund ihres Sweeps gegen Fehervar aus einer zehntägigen Pause kommenden Salzburger übernahmen nach ambitioniertem KAC-Beginn bald das Kommando und gaben es nicht mehr aus der Hand. Das 1:0 von Torjäger Peter Schneider in der 16. Minute war aufgrund mehrerer Großchancen hoch verdient. Im Mittelabschnitt legten Troy Bourke (26.) und Benjamin Nissner (30./PP) für die spielbestimmenden Bullen vor 3.200 Zuschauern nach. Der KAC kam erst in der Schlussphase des Drittels besser in Schwung, Salzburg-Schlussmann Atte Tolvanen war aber nicht zu überwinden.

Auf der Gegenseite musste Sebastian Dahm bereits kurz nach dem Start des Schlussdrittels zum vierten Mal hinter sich greifen, Peter Hochkofler (42.) scorte in Überzahl. Das dritte Powerplay-Tor in Serie zum 5:0 besorgte Paul Huber (46.) im Powerplay. Auch der Ehrentreffer der Klagenfurter durch Lukas Haudum (52.) fiel mit einem Mann mehr auf dem Eis.

In Bozen dauerte es in einer anfangs von beiden Teams vorsichtig geführten Partie eine halbe Stunde, bis Nikolaus Hartl zum 1:0 für die Capitals traf. Die Führung der Wiener hielt aber nicht lange, Brad McClure glich für den gegen Linz erst am Dienstag aufgestiegenen Grunddurchgangssieger in der 34. Minute aus. Mit 1:1 ging es vor 4.600 Augenzeugen auch ins letzte Drittel, in dem die Caps in der Schlussphase über ein Tor von Jeremy Gregoire jubelten. Das vermeintliche 2:1 wurde aufgrund von Torwartbehinderung aber nicht gegeben. Beim 1:1 blieb es dann auch bis zum Ende der regulären Spielzeit. In der Overtime hatten die Bozener das bessere Ende für sich, zum Matchwinner avancierte wie schon gegen Linz Dustin Gazley (64.).