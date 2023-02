Eishockey Je vier NHL-Treffer von Kempe und Panarin

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Adrian Kempe (Mitte) kam gar nicht mehr aus dem Feiern heraus Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A drian Kempe hat die Los Angeles Kings am Samstag in der NHL mit vier Toren in Serie zu einem 6:0-Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins geschossen. Der 26-jährige Schwede wurde zum ersten Spieler der Kings-Geschichte, dem vier Treffer in Folge in einem Spiel gelangen. Pittsburgh blieb erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg. Vier Treffer markierte auch der Russe Artemi Panarin beim 6:2-Sieg seiner New York Rangers bei den Carolina Hurricanes.