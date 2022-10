Eishockey KAC bezwingt VSV und verlängert Derby-Serie

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der KAC jubelt im Derby Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er KAC hat das erste Kärntner Derby der noch jungen Saison in der ICE-Hockey-League gewonnen. Die Klagenfurter rangen den VSV am Nationalfeiertag am Mittwoch im Penaltyschießen nieder. Nach 65 Minuten war es 2:2 gestanden. Zuvor holten weiter dezimierte Salzburger beim 3:1 gegen Nachzügler Asiago den dritten Sieg in Folge. Am Sonntag kommt es zum Liga-Schlager zwischen dem KAC und Salzburg.