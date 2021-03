KAC nach 4:1-Sieg gegen VSV im Halbfinale .

Der KAC hat den ersten Matchpuck verwertet und steht im Halbfinale der ICE-Eishockeyliga. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den VSV mit 4:1 und entschied die "best of seven"-Viertelfinalserie gegen den Lokalrivalen mit 4:1 für sich.