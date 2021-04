KAC vor Finaleinzug - Caps in Rückstand .

Der KAC steht in der ICE Hockey League vor dem Einzug ins Endspiel. Der Rekordmeister setzte sich am Donnerstag im Semifinale gegen RB Salzburg durch einen 6:0-Kantersieg daheim mit 3:0 in Führung. Damit brauchen die Klagenfurter in der "Best of seven"-Serie nur noch einen Erfolg zum Aufstieg, die erste Chance hat man am Samstag in Salzburg. Die Vienna Capitals liegen gegen Bozen 1:2 zurück, das dritte Match ging in Südtirol mit 3:6 verloren.