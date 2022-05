Eishockey Klare Siege für Carolina, Toronto zu NHL-Play-off-Start

D ie Carolina Hurricanes, die Toronto Maple Leafs und die St. Louis Blues sind am Montag (Ortszeit) mit klaren Siegen ins Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet. Carolina, das drittbeste Team des Grunddurchgangs, feierten in Raleigh einen 5:1-Erfolg über die Boston Bruins und führen nun in der "best of seven"-Serie mit 1:0. Toronto fertigte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning mit 5:0 ab, während die Blues bei den Minnesota Wild mit 4:0 reüssierten.