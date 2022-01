Minnesota Wild verliert Winter Classic gegen St. Louis Blues

In der Heimstätte des Baseball-Teams Minnesota Twins herrschten zu Spielbeginn Temperaturen von minus 21 Grad. Noch nie zuvor war es laut NHL bei einem Winter Classic so kalt gewesen.

Die Montreal Canadiens unterlagen bei den Florida Panthers 2:5. Es war für die "Habs" das letzte Spiel für fast eine Woche, denn der Club aus der kanadischen Provinz Quebec stellt bis kommenden Donnerstag den Betrieb ein. Sowohl die Einrichtungen des NHL-Teams als auch die des Farmteams in Laval bleiben bis dann geschlossen. Die nächsten vier Heimspiele der Canadiens bis zum 10. Jänner waren wegen der herrschenden Zuschauereinschränkungen schon zuvor verschoben worden. 16 Spieler befinden sich momentan in der Corona-Isolation.

Eine furiose Aufholjagd legten die Carolina Hurricanes gegen die Columbus Blue Jackets hin. Nach 28 Spielminuten lagen die Gäste aus North Carolina 0:4 zurück - erzielten danach aber sieben Tore in Serie, fünf davon im Schlussdrittel und gewannen noch 7:4. Seit der Saison 1995/96 sind die Hurricanes damit das siebente Team der NHL, das einen Rückstand von vier Toren noch in der regulären Spielzeit in einen Sieg umgemünzt hat.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Minnesota Wild - St. Louis Blues 4:6, Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 4:7, Nashville Predators - Chicago Blackhawks 6:1, New York Islanders - Edmonton Oilers 3:2 n.V., Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 n.V., Florida Panthers - Montreal Canadiens 5:2, Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 6:0, Seattle Kraken - Vancouver Canucks 2:5, Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 6:3