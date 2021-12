Ljubljana-Spieler Cimzar und Zajc für 10 Spiele gesperrt

Die Rechtskommission der ICE Hockey League hat Tadej Cimzar und Miha Zajc für je zehn Spiele gesperrt und zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 3.000 Euro ausgesprochen. Sanktioniert wurde das Duo von Olimpija Ljubljana wegen rassistischer Gesten gegen VSV-Spieler Derek Joslin, die von Beobachtern als "Affen-Geste" interpretiert wurde, im Ligaspiel am Dienstag. "Rassistisches Verhalten ist in jeglicher Hinsicht inakzeptabel und nicht tolerierbar", verlautete die Liga.