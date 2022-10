Eishockey Marco Rossi mit Tor und Assist für Minnesota

Marco Rossi in NHL-Vorbereitung weiter stark/Archiv Foto: APA/HANS PUNZ

M arco Rossi hat sich in der Vorbereitung für die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL als einer der Leistungsträger bei den Minnesota Wild etabliert. Im fünften Test der Wild scorte der Vorarlberger am Donnerstag vor eigenem Publikum in der 11. Minute den Treffer zum 1:0 gegen die Chicago Blackhawks und leistete zum 3:1 einen Assist. Am Ende siegte Minnesota mit 4:1.