Eishockey Minnesota unterliegt mit Rossi in NHL Seattle 0:4

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Minnesota blieb ohne Tor, Marco Rossi damit ohne Scorerpunkt/Archiv Foto: APA/Reuters

A uf den 4:1-Sieg gegen die Montreal Canadiens mit dem ersten Scorerpunkt für den Vorarlberger Marco Rossi ist für Minnesota Wild am Donnerstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) eine 0:4-Heimabfuhr gegen die Seattle Kraken gefolgt. Rossi gab zwei Schüsse ab und war in seiner Spielzeit von 16:39 Minuten bei einem Gegentreffer auf dem Eis. Nach torlosem Startdrittel führten die Gäste in Abschnitt zwei binnen zehn Minuten mit drei Treffern die Vorentscheidung herbei.