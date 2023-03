Eishockey Minnesota Wild besiegt NHL-Titelverteidiger Colorado

Gaudreaus zwei Unterzahl-Tore in einem Spiel sind Clubrekord Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M innesota Wild hat das direkte Duell um Platz eins in der Central Division der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen Colorado Avalanche für sich entschieden. Die Mannschaft von Dean Evason besiegte den regierenden Stanley-Cup-Sieger am Mittwoch in Denver mit 4:2 und baute den Vorsprung auf die Dallas Stars und Colorado auf je drei Punkte aus. Sieben Spiele vor Ende des Grunddurchgangs hat Minnesota das Play-off-Ticket so gut wie sicher.