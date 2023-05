Eishockey New Jersey Devils in NHL-Play-offs gegen Rangers weiter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

New Jersey Devils durften jubeln Foto: APA/dpa

D ie New Jersey Devils sind als letztes Team ins Viertelfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eingezogen. Im entscheidenden siebenten Spiel der Erstrundenserie gegen die New York Rangers holten die Devils am Montagabend (Ortszeit) einen 4:0-Sieg. Im Halbfinale der Eastern Conference warten nun die Carolina Hurricanes. In die Final-Serie um den Stanley Cup kommen die beiden Sieger der Eastern und Western Conference.