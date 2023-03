Eishockey/NHL Edmonton-Stars McDavid und Draisaitl erreichen Meilensteine

Seit 27 Jahren schaffte niemand mehr Punkte als McDavid Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie beiden Stürmerstars der Edmonton Oilers haben am Montag im Gleichschritt persönliche Meilensteine in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erreicht. Beim 5:4-Auswärtssieg gegen die Arizona Coyotes erzielte der Deutsche Leon Draisaitl sein 300. Tor in der NHL, der Kanadier Connor McDavid schaffte mit einer Torvorlage als zehnter Spieler der NHL-Geschichte 140 Scorerpunkte in einer Saison.