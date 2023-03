Eishockey NHL-Stürmerstar McDavid mit fünftem Doppelpack in Serie

McDavid ist nicht zu stoppen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C onnor McDavid hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine seit 30 Jahren nicht mehr erreichte Torserie geschafft. Der Stürmerstar der Edmonton Oilers hat am Mittwoch beim 5:2-Heimsieg gegen die Toronto Maple Leafs zwei Treffer verbucht und ist damit erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, der in fünf Spielen hintereinander einen Doppelpack erzielt hat. Der 26-jährige Kanadier traf zum 1:0 (4./PP) und 2:1 (14.).