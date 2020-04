NHL verlängert Quarantäne-Empfehlung bis zum 30. April .

Eine langsame Rückkehr zur Normalität gibt es in der National Hockey League (NHL) frühestens im Mai. Die nordamerikanische Eishockey-Liga verlängerte am Dienstag ihre Empfehlung an die Teams zur Selbstisolierung bis zum 30. April. Die Saison ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 12. März unterbrochen.