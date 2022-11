ÖEHV-Eishockeyteam besiegt bei Deutschland-Cup Slowakei

Werbung

Österreich ist erstmals beim Traditionsturnier dabei und hat die Einladung mit einem Erfolg über den Weltranglisten-Achten gerechtfertigt. Torhüter David Kickert, der zum besten Spieler des rot-weiß-roten Teams gewählt wurde, zeigte in der Anfangsphase starke Paraden, musste aber in der 15. Minute einen unglücklichen Gegentreffer einstecken. Heinrich fälschte einen Pass von Michael Beno ins kurze Eck ab.

Bernd Wolf gelang aber noch im ersten Drittel der Ausgleich. Der Schweiz-Legionär erkämpfte sich an der eigenen blauen Linie die Scheibe und schloss seinen energischen Gegenangriff mit dem Ausgleichstreffer ab. Zu Beginn des Mitteldrittels brachte Heinrich die Österreicher im Powerplay in Führung. Im Schlussdrittel konnte Österreich 46 Sekunden mit zwei Mann mehr auf dem Eis nicht nutzen. Sonst war aber der Olympia-Dritte von Peking 2022 am Drücker und schaffte durch Adrian Holesinsky den Ausgleich (55.).

In der Verlängerung, die im 3-gegen-3-Modus gespielt wird, kamen die Slowaken gegen Haudum, Marco Kasper und David Maier kein einziges Mal an die Scheibe, Haudum fixierte schließlich den ersten österreichischen Sieg gegen die Slowakei seit Februar 2017. Im österreichischen Team gab der 18-jährige Kloten-Verteidiger David Reinbacher sein Länderspieldebüt.

Nach einem Tag Pause geht es für die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Samstag (18.00) gegen Gastgeber Deutschland weiter, zum Abschluss wartet am (Sonntag, 11.00/beide live ORF Sport +) Dänemark.

Deutschland-Cup in Krefeld: Österreich - Slowakei 3:2 n.V. (1:1,1:0,0:1,1:0). Tore: B. Wolf (19.), Heinrich (24./PP), Haudum (61.) bzw. Beno (15.), Holesinsky (55.)