ÖEHV-Team mit 8 neuen Spielern in WM-Trainingscamp .

Österreichs Eishockey-Teamchef Roger Bader geht mit 29 Mann in das letzte Trainingslager für die WM von 10. bis 26. Mai in der Slowakei. Acht neue Spieler, darunter NHL-Stürmer Michael Raffl, rücken am Mittwoch in Wien ein und bestreiten in Kagran die abschließenden Testspiele gegen Dänemark (5. Mai, 16.15) und Kanada (7. Mai, 19.15). Danach wird der Kader auf 25 Mann reduziert.