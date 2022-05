Österreich fährt mit 13 WM-Neulingen nach Finnland

Werbung

"Es war unglaublich schwer, diese Entscheidung zu fällen. Die beiden Spieler hätten es sich genauso verdient, nach Finnland mitzufliegen", erklärte Bader. Während die drei Torhüter David Kickert, David Madlener und Bernhard Starkbaum allesamt schon WM-Erfahrung mitbringen, sind sieben der neun Verteidiger erstmals bei einem WM-Turnier dabei. Zudem haben sechs Stürmer noch nie bei einer WM gespielt.

Das ÖEHV-Team verbrachte am Montag noch einen freien Tag in Schwenningen und fliegt am Dienstag via Zürich nach Helsinki. Am Mittwoch geht es per Bus nach Tampere, wo am Samstag (11:20 Uhr) im ersten WM-Spiel Schweden der Gegner ist.