Österreich verpatzt Auftakt ins Sechs-Nationenturnier .

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer 1:3-Niederlage gegen Slowenien in das Sechs-Nationenturnier in Ljubljana gestartet. Schon am Montag (13.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet mit Polen ein als schwächer einzuschätzender Gegner beim WM-Ersatzturnier. Die weiteren Gegner des ÖEHV-Teams heißen Ukraine, Rumänien und Frankreich.