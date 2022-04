Eishockey Raffl trifft in NHL für Dallas in Unterzahl entscheidend

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Raffl mit siebentem Saisontor Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er Villacher Michael Raffl hat den Dallas Stars in der NHL mit seinem siebenten Saisontor zu einem wichtigen Heimsieg im Kampf um die Play-off-Plätze verholfen. Der Stürmer traf am Samstag gegen die schwächelnden San Jose Sharks im zweiten Drittel aus einem Gegenstoß in Unterzahl per Direktabnahme zum 2:0. Die Stars behielten nach dem ersten Treffer von Raffl seit Ende Februar schlussendlich mit 2:1 die Oberhand.