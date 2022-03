Eishockey Salzburg besiegt dezimierte Caps - VSV bezwingt Fehervar

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Salzburg jubelt gegen ersatzgeschwächte Caps Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

RB Salzburg hat die stark corona-ersatzgeschwächten Vienna Capitals zum Halbfinal-Auftakt der ICE Hockey League mit einiger Mühe besiegt. Der Titelfavorit gewann am Donnerstag gegen die gut mithaltenden Wiener vor Heimpublikum 4:1. Der VSV behielt in der anderen Best-of-seven-Serie gegen Fehervar daheim mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand. Die beiden nächsten Partien finden am Samstag in Wien beziehungsweise Ungarn statt.