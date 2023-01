Eishockey Salzburg feiert Heimsieg gegen den KAC

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Salzburg holte gegen den KAC drei Punkte Foto: APA/Jasmin Walter

R ed Bull Salzburg ist in der ICE-Eishockeyliga rasch wieder zum Siegen zurückgekehrt. Zwei Tage nach der Niederlage in Villach gewann der Meister am Sonntag zu Hause gegen den KAC nach einer dramatischen Schlussphase mit 4:3 nach Verlängerung. Die Black Wings Linz feierten mit einem 5:0 gegen Schlusslicht Vorarlberg ihren höchsten Saisonsieg.