Eishockey Salzburg gewinnt erstes Finalspiel gegen Fehervar

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Harter Kampf zwischen Salzburg und Fehervar im ersten Finalspiel Foto: APA/EXPA/JFK

R ed Bull Salzburg hat im Kampf um den Titel in der ICE-Eishockeyliga vorgelegt. Die "Bullen" feierten am Dienstag im ersten Finalspiel nach der zweiten Overtime einen 2:1-(1:1,0:0,0:0/0:0/1:0)-Heimsieg über Fehervar und stellten damit in der "best of seven"-Serie auf 1:0. Das nächste Duell steigt am Donnerstag in Ungarn. Goldtorschütze in der zweiten Verlängerung war Danjo Leonhardt (85.).