Eishockey Salzburg holt im ICE-Finale den zweiten Sieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lebler traf auch im zweiten Spiel gegen Fehervar Foto: APA/EXPA/JFK

R ed Bull Salzburg fehlen nur noch zwei Siege zum ersten Triumph in der ICE-Eishockeyliga seit sechs Jahren. Die Bullen gewannen am Donnerstag bei Fehervar mit 5:3 (1:1,2:1,2:1) und gingen in der "best of seven"-Finalserie mit 2:0 in Führung. Spiel drei steigt am Samstag (17.30 Uhr/live Puls24) in Salzburg. Die Salzburger machten zweimal einen Rückstand wett, ehe Brian Lebler mit einem Doppelpack zum Matchwinner wurde.