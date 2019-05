San Jose nach 3:2-Heimsieg im NHL-Conference-Finale .

Die San Jose Sharks haben am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem 3:2-Heimsieg im Entscheidungsspiel der "best of seven"-Serie gegen Colorado Avalanche das Halbfinale der National Hockey League (NHL) komplettiert. Das Team aus Kalifornien trifft nun im Western-Conference-Finale auf die St. Louis Blues. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln im Osten die Boston Bruins und Carolina Hurricanes.